An den Sieg im Sachsen-Derby erinnerte sich der gebürtige Homburger noch genau. "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und schnell in Rückstand geraten. Dann haben wir aber zu einem guten Zeitpunkt den Ausgleich gemacht. Das Tor zum 2:1 war natürlich auch Glück. Es hat eben alles gepasst". Welch sensationellen Treffer er per Fallrückzieher erzielte, wurde dem Torschützen erst später bewusst: "Das kam alles so nach und nach. Man ist erst einmal nur in der Emotion drin. Nach dem Spiel habe ich erst richtig realisiert, was mir da für ein Tor gelungen ist".