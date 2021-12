Dank des sowohl für die Moral als auch das Punktekonto immens wichtigen Sieges kann Dynamo die Vorweihnachtszeit beruhigt angehen. Nach starkem Saisonstart folgte ein mehr als düsterer Herbst für die Dresdner. Zwischenzeitlich hagelte es acht Pleiten in neuen Partien. Cheftrainer Alexander Schmidt stand mächtig unter Druck, konnte das in ihn gesetzte Vertrauen aber zurückzahlen. Dank neun Punkten aus den vergangenen drei Spielen hat Dynamo den Abstand auf den Relegationsplatz, den Aue aktuell innehat, auf acht Punkte ausgebaut.

Das Geheimnis des Auschwungs ist schnell erklärt. "Für uns war es wichtig, dass am Trainer festgehalten wurde. Wir haben unser Spiel weiter durchgezogen und sind deshalb jetzt auch wieder in der Erfolgsspur zurück", meinte Becker, der nach seinem auskurierten Kreuzbandriss wieder zum Stammpersonal der Schwarz-Gelben gehört. In Größenwahn wird man angesichts der jüngsten Serie aber sicher nicht verfallen. "Wir sind froh, den Abstand nach unten vergrößert zu haben. Wir halten aber nach wie vor an unserem Ziel fest, in der Liga zu bleiben."