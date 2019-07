Konstanz – die fehlte Dynamo in der vergangenen Saison überall. Zwei Trainer mussten während der Saison gehen. Uwe Neuhaus wurde nach nur zwei Spieltagen und der Pokalblamage (0:1 Rödinghausen) nach insgesamt 116 Spielen als Cheftrainer der Sachsen vor die Tür gesetzt. Dass der Trainerposten in Dresden oft nur geringe Halbwertzeit hat, bekam Neuhaus‘ Nachfolger Maik Walpurgis zu spüren. Er ging als einer der Kurzzeit-Trainer in die Geschichtsbücher der SDG ein. Nach 166 Tagen und 20 Spielen war für ihn schon wieder Schluss, weil der Vereinsspitze nach schwachen Leistungen der Glaube verloren gegangen war, gemeinsam mit Walpurgis erfolgreich zu sein. Uwe Neuhaus (Bielefeld/l.) und Maik Walpurgis (hier Dynamo-Coach) erlebten vergangene Saison das gleiche Schicksal: Entlassung bei Dynamo Dresden. Bildrechte: imago/Picture Point LE

Cristian Fiel – Ex-Kapitän, Publikumsliebling und Nachwuchstrainer bei Dynamo – übernahm elf Spieltage vor Schluss. Der Deutsch-Spanier konnte die erhoffte Trendwende zwar nicht gänzlich einleiten, sorgte nach einer turbulenten Saison aber immerhin dafür, dass Dynamo den Klassenerhalt am drittletzten Spieltag quasi perfekt machte und einem Abstiegsdrama entging. In der Abschlusstabelle stand Platz zwölf zu Buche. Was bleibt, sind die Erinnerungen an eine Saison mit vielen Auf und Abs.

Am 7. Spieltag waren die Dresdner mal Fünfter, besser wurde es nie. In der Rückrunde pegelte sich die Mannschaft zwischen Rang elf und 14 ein. Einem guten Spiel folgte ein schwaches, einem Glücksgefühl bittere Ernüchterung. Die größte Problemzone war während der gesamten Saison der Torabschluss. In 34 Spielen gelangen nur 41 Tore. Schlechter waren nur Greuther Fürth und die beiden Absteiger MSV Duisburg und der 1. FC Magdeburg. Die Fieberkurve der Vorsaison zeigt: Dynamo war nur unteres Mittelmaß. Bildrechte: Collage: Verein / MDR

Die Torbilanz macht deutlich, was Dynamo letzte Saison fehlte: ein Torjäger. Mit Moussa Koné – dem wertvollsten Spieler im Kader – haben die Sachsen zwar einen treffsicheren Mann in ihren Reihen, doch wenn der 22-Jährige wie vergangene Saison verletzt oder außer Form ist, fehlt einer der in die Bresche springt. Sportgeschäftsführer Ralf Minge hat längst sämtliche Fühler nach einem Vollstrecker ausgestreckt, ist aber eine Woche vor Saisonbeginn noch nicht fündig geworden und gab im MDR zu: "Wir haben noch eine Baustelle."

Alle anderen Plätze im Kader sind vergeben. Als Königstransfer gilt Chris Löwe, der von Huddersfield Town verpflichtet wurde. Linksverteidiger Löwe, einst in Plauen geboren, ist mittlerweile 30 und bringt reichlich Erfahrung mit. 52 Premiere League, sieben Mal Bundesliga und 99 Zweitliga-Partien stehen in seiner Vita. Er könnte ein Schlüsselspieler werden, genau wie Dzenis Burnic, der letzte Saison von Borussia Dortmund ausgeliehen war und jetzt weiterverpflichtet wurde. Chris Löwe ist in Sachsen zurück. In Plauen begann einst die Karriere des Linksbeiner. Bildrechte: Dynamo Dresden

Mit Kevin Ehlers, Vasil Kusej und Max Kulke zog der Verein drei U19 Spieler hoch. Besonders Innenverteidiger Ehlers hat es Fiel angetan. Viel Spielwitz bringt ein weiterer 18-Jähriger mit. Matthäus Taferner - österreichisches Juwel – entschied sich für Dynamo. René Klingenburg (Preußen Münster) steigt aus der 3. Liga in die 2. Liga auf und erweitert die Möglichkeiten im zentralen Mittelfeld