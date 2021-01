Rund 330.000 Zuschauer nahmen an der Wahl teil. Dabei erhielt der CFC-Mittelfeldspieler 3,66 Prozent der Stimmen. Bickel hatte am 3. Oktober in der Regionalliga daheim gegen den Berliner AK (4:2) in der 51. Minute aus 47,32 Metern zum zwischenzeitlichen 2:2 getroffen. "Ich bedanke mich bei allen Fans und Freunden, die für mich gestimmt haben. Es war für mich überhaupt schon eine Ehre, zur Wahl gestanden zu haben. Der Treffer von Valentino Lazaro ist völlig zurecht Tor des Jahres geworden", wird Bickel nach der Bekanntgabe des Gewinners auf der CFC-Homepage zitiert.