Breitkreuz hatte seinen letzten Pflichtspieleinsatz am 5. Mai 2019 für die "Veilchen" absolviert. Beim 3:1-Erfolg gegen Jahn Regensburg steuerte er einen Assist bei. Hartnäckige Knieprobleme zwangen den gebürtigen Berliner im Anschluss zu einer knapp eineinhalbjährigen Pause. Gegen den HSV rückte der Innenverteidiger für den angeschlagenen Florian Ballas sogar in die Startelf und machte seine Sache über 90 Minuten trotz der deutlichen Pleite gut.

Das sah auch Aues Trainer Dirk Schuster so. "Es freut mich, dass Steve Breitkreuz seine ersten 90 Einsatzminuten nach langer Pause sehr positiv gestaltet hat. Er erhöht die Flexibilität im Kader." Die 3:0-Niederlage gegen die Hanseaten konnte aber auch Breitkreuz nicht verhindern. Der Tabellenführer war letzten Endes in allen Belangen überlegen. Das musste auch der Rückkehrer anerkennen. "Wir haben verdient verloren. Wenn man die Spielanteile und die Chancen sieht, sieht man schon, dass die Qualität teilweise nicht zu verteidigen ist. Wir können trotzdem in den Spiegel gucken."