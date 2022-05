Strauß war zuletzt fünf Jahre in Aue. Sein Vertrag lief nun aus. Nach einem schwierigen Start kam er in der vergangenen Saison öfter zum Zug und bestritt insgesamt 103 Zweitliga-Partien für die Sachsen. Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport bei Hansa, lobte Strauß für dessen "ausgeprägten Offensivdrang", seine "gute Technik und Laufstärke". Vor seiner Zeit in Aue spielte Strauß im Nachwuchs bei RB Leipzig. Vor einem Jahr hatte Hansa sich bereits die Dienste von Calogero Rizzuto gesichert. Auf dessen Dienste hatte der FCE keinen Wert mehr gelegt.