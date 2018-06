Bei Zweitligist Dynamo Dresden kocht in der Sommerpause ein Streit um den früheren Spieler und Trainer Eduard Geyer hoch. Wegen der Stasivergangenheit des heute 73-Jährigen fordern mehrere Vereinslegenden die Aberkennung des Amtes als Ehrenspielführer.

Kreische: "Ich will nicht neben ihm hängen" Bildrechte: dpa

So machen sich die früheren DDR-Auswahlspieler Hans-Jürgen Kreische, Klaus Sammer und Dieter Riedel dafür stark, Geyer als Ehrenspielführer abzusetzen. "Wenn so jemand die Tradition von Dynamo verkörpert, läuft irgendwas falsch. Entweder das Bild von Geyer wird aus dem Stadion entfernt - oder meins. Ich will nicht neben ihm hängen", sagte Kreische. Der 70-jährige, 344-fache Dynamo-Spieler, setzte dem Verein eine Frist bis zum Beginn der neuen Saison, um zu handeln.



Geyer war unter dem Decknamen "Jahn" mehr als zehn Jahre lang als Inoffzieller Mitarbeiter für die Staatssicherheit der ehemaligen DDR tätig.