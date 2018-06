Auch der Verein ragierte mit Unverständnis. In einer am Freitagmittag (01.06.2018) verschickten Erklärung heißt es, man habe die Aussagen von Kreische und Riedel "mit Verwunderung zur Kenntnis genommen". Der Klub sehe "keine Veranlassung, in Folge der jüngsten Vorgänge Maßnahmen - gleich welcher Art - zu ergreifen". Zur Begründung schreibt der Verein untr anderem: "Bei der Ernennung zum Ehrenspielführer werden ausschließlich sportliche Kriterien herangezogen.". Und weiter: "Die Ernennung von Eduard Geyer zum Ehrenspielführer der SG Dynamo Dresden folgte einem ordnungsgemäßen Verfahren. Dieter Riedel, der seine Ernennung zum Ehrenspielführer im Rahmen der Ordentlichen Mitgliederversammlung der SGD am 15. November 2014 gemeinsam mit Eduard Geyer entgegengenommen hat, hatte seinerzeit in seiner Funktion als Leiter der Traditionsmannschaft die geplante Ernennung von Eduard Geyer zum Ehrenspielführer begrüßt.