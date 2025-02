"Wir sind in meinen Augen schon eine Sportstadt, die in meinen Augen einmalig ist in Deutschland", sagte FCM-Präsident Jörg Biastoch. Es gehe darum, den Standort nachhaltig zu stärken. Dazu zählten unter anderem Investitionen in Stadion, Trainingsplätze und VIP-Bereiche. "Wir leben in keinem Paralleluniversum, wir wissen um die finanzielle Situation der Kommunen", sagte Schmedt. Es gehe darum, schrittweise weiterzuarbeiten.