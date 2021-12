Der junge Mann heißt Semir Telalovic, hat bei Bayern-Regionalligist FV Illertissen bereits 14 Bunden gemacht, also so viele, wie Erzgebirge Aue in der gesamten Hinrunde. Der 21-Jährige Mittelstürmer war erst im Sommer aus der Verbandsliga vom SSV Ehingen gewechselt. Und der Deutsch-Bosnier biss sich auch zwei Ligen höher durch. Und ist nun bereits Testspieler in Aue, wo Trainer Marc Hensel durchaus angetan war: "Es war gestern den ersten Tag da. Er hat einen guten Eindruck gemacht. Ein junger Stürmer, der einiges mitbringt. Ein gutes körperliches Spiel. Wir schauen heute noch mal genau hin. Es ist absolut in Ordnung, es könnte passen", sagte Hensel auf der Pressekonferenz vor dem Nürnberg-Spiel. Man wolle nun gemeinsam mit Pavel Dotchev beraten und dann eine Entscheidung fällen.