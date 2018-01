So lief die Hinrunde

Wir hatten es in unserem Teamcheck im Sommer prophezeit: Das zweite Jahr für Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga könnte schwierig werden. Dass es aber so haarig werden würde, hatte wohl kaum einer geahnt. Nach einem guten Start mit einem Heimsieg gegen den MSV Duisburg, einem 2:2 auf St. Pauli und dem Weiterkommen im DFB-Pokal durch ein knappes 3:2 in Zwickau gegen die TuS Koblenz schien die erfolgreiche Vorsaison ihre Fortsetzung zu finden. Nach gutem Saisonbeginn musste die SGD den Blick zunehmend nach unten richten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Doch nur eine Woche später kam die SGD beim 0:4 gegen Sandhausen - der höchsten Heimniederlage seit April 2005 (0:4 gegen 1860 München) - übel unter die Räder. Es folgte eine Schwächephase in der Liga, in der die Dynamos aus elf Partien nur zehn Punkte holen konnten, mit dem negativen Höhepunkt der 1:2-Pleite gegen Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern. Dazwischen kam das Aus im DFB-Pokal durch ein 1:3 in Freiburg. Die Hinrunde konnte gerade so durch eine Serie von drei Siegen in Serie (gegen Tabellenführer Düsseldorf und in den Ostduellen gegen Aue und Union) gerettet werden - allerdings ging der Jahresabschluss mit einem schwachen Auftritt in Duisburg in die Hose.

Wer kommt, wer geht?

Die Elbestädter präsentierten schon vor Weihnachten den ersten Zugang fürs neue Jahr: Marcel Franke kommt vom englischen Zweitligisten Norwich City FC. Der gebürtige Dresdner unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2018, Sportgeschäftsführer Ralf Minge will mit dem 24-Jährigen nach eigener Aussage den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung anheizen. Marcel Franke noch im Trikot von Norwich City (Archiv). Bildrechte: imago/Focus Images

Wieder verlassen hat Dresden dagegen Eero Markkanen. Der finnische Nationalspieler war erst im Sommer auf Leihbasis von AIK Solna aus Schweden an die Elbe gekommen, konnte sich seitdem bei nur 48 Spielminuten in drei Partien aber nicht empfehlen. Nun kickt er bei Randers FC in Dänemark. So stehen null Saisontore für den Stürmer zu Buche. Häufiger gespielt hat Aias Aosman zwar (8 Spiele/2 Tore), für ihn könnte Dynamo aber noch eine Millionenablöse einstreichen.

Der Trainer

Zwei Jahre lang ging es für Uwe Neuhaus bei Dynamo nur bergauf, nachdem der langjährige Trainer von Union Berlin 2015 nach Sachsen gekommen war. Dann kam die erwähnte Herbstkrise und das vorher Undenkbare geschah: Der 58-Jährige aus Hattingen im Ruhrgebiet war nicht mehr unumstritten bei der SGD. Die Verantwortlichen um Minge und Präsident Andreas Ritter blieben ruhig und Neuhaus sitzt wieder fest im Sattel. Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus musste in der Hinrunde öfter den Kragen hochziehen. Bildrechte: IMAGO

So könnte Neuhaus in Dresden eine Ära prägen wie zuvor in Köpenick. Dort arbeitete der Coach sieben Jahre lang, musste aber am Ende vorzeitig gehen, weil er mit den "Eisernen" wiederholt den Aufstieg verpasst hatte. Droht langfristig ein ähnliches Szenario an der Elbe? Die Dynamos sollten dabei bedenken, dass auch Neuhaus' drei Nachfolger bei Union den Verein bisher nicht in die Bundesliga führen konnten. Am Trainer lag es also wohl eher nicht.

Ausblick/Ziel für die Rückrunde

Im November stellte die SGD auf ihrer Mitgliederversammlung ein neues "Leitbild" vor. Darin heißt es u. a. ganz unbescheiden, dass man die Nummer eins im Osten ist. Dass die Dresdner nicht ewig in der 2. Liga herumgurken wollen, beweist Punkt 6: "Wir etablieren uns in der 2. Bundesliga, auf die Bundesliga als Ziel arbeiten wir hin." Das dürfte in dieser Spielzeit schwer werden, da der Rückstand auf den Tabellendritten Nürnberg bereits zehn Punkte beträgt. Es bedürfte also schon einer Siegesserie in der Rückrunde, um noch den Anschluss zu schaffen - ohne namhafte Verstärkungen eher unwahrscheinlich. Wann gibt's für die SGD mal wieder solche Duelle in der Bundesliga wie hier zwischen Olaf Marschall und Frank Neubarth (re.)? Bildrechte: IMAGO