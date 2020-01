Ein für Zweitliga-Verhältnisse richtiger Coup könnte die realisierte Ausleihe mit Kaufoption des 21-fachen tschechischen Nationalspielers Josef Husbauer von Slavia Prag sein. "Er will den Ball haben, in engen Situationen behält er die Übersicht, er ist sehr körperlich, sehr hart im Zweikampf", pries Cheftrainer Markus Kauczinski.



Der Champions-League-erfahrene 29-Jährige brächte demnach also all das mit, was Dynamo bislang vermissen ließ. Husbauer muss der dringend benötigte Ankerpunkt und Taktgeber im zentralen Mittelfeld werden.

Dynamo hat den bundesligaerfahrenen Marco Terrazzino vom SC Freiburg ausgeliehen. Bildrechte: SGD/ Steffen Kuttner

Terrazino, Schmidt und Godsway: Kaum Spielpraxis, viel Tatendrang

Drei weitere Ausleihen sollen die labile Offensive endlich schwerer ausrechenbar und nicht zuletzt torgefährlicher machen. Der technisch starke Marco Terrazzino agiert vornehmlich über die Außen: "Bei mir zuhause hängt die Zweitliga-Tabelle auch nicht falsch herum an der Wand. Ich weiß genau, worauf ich mich hier einlasse und bin bereit", ließ der 28-Jährige voller Tatendrang mitteilen.



Terrazzino kam mit der Empfehlung von 73 Bundesliga- (4 Tore/7 Vorlagen) und 96 Zweitliga-Spielen (13 Tore/20 Vorlagen), hat allerdings ein rabenschwarzes Halbjahr ohne Erstliga-Einsatz, aber mit Innenbandriss im Knie während der Sommervorbereitung beim SC Freiburg hinter sich.

Von nun an in Schwarz-Gelb: Angreifer Godsway Donyoh. Bildrechte: dreipass-foto/Kuttner

Kaum zufriedenstellender vergingen die letzten Monate für den "geradlinigen, zweikampfstärken Stürmer" (O-Ton Kauczinski) Patrick Schmidt in Heidenheim, wo er lediglich vier Einsatzchancen erhielt. Bislang letzter Neuzugang ist Godsway Donyoh vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland. Im Vorjahr war der antrittsschnelle, schussgewaltige Linksfuß unter dem früheren Mainzer Coach Kasper Hjulmand gesetzt (28 Spiele/10 Tore), diese Saison rutschte der 25-Jährige bei Hjulmands Nachfolger Flemming Pedersen in die Reservistenrolle (6 Spiele/1 Tor).

Rekordschütze Koné nach Frankreich

Welches sportliche Risiko der gleichzeitige Verkauf des bisherigen Angriffsfixpunktes Moussa Koné zu Olympique Nimes in die französische Ligue 1 bedeutet, wird sich zeigen. Zwar hinkte Dynamos Zweitliga-Rekordschütze (59 Spiele/22 Tore) in der Hinrunde – wie so viele Teamkollegen – dem eigenen Leistungsvermögen hinterher, erzielte aber immer noch sechs Tore, was mehr als ein Drittel aller Dresdner Treffer ausmachte.

Moussa Koné hat Dynamo nach zwei Jahren in Richtung Nimes verlassen. Bildrechte: imago images/Sascha Janne

Nachvollziehbare Verkaufsargumente waren hingegen Konés auch zu früheren Zeitpunkten durchaus offensiv geäußerte Wechselabsichten sowie nicht zuletzt die Tatsache, dass der Vertrag des Senegalesen bei einem Abstieg keine Gültigkeit mehr besessen hätte. Ob der jetzige Erlös tatsächlich die in französischen Medien spekulierte Dresdner Rekordablöse von 3 Millionen Euro oder die von der "Sächsischen Zeitung" (22. Januar) aufgeworfenen 1,5 Millionen erzielte, kommentierten beide Klubs nicht.

Es treibe ihn an, seine neue Mannschaft dazu zu bringen, "sich gegen die aktuelle Situation zu wehren", hatte Markus Kauczinski im Dezember auf seiner Vorstellungspressekonferenz in der sächsischen Landeshauptstadt versichert. Wichtig sei, dass sie lerne, mit dem Druck im Abstiegskampf umzugehen.

Markus Kauczinski (re.) und Heiko Scholz, einer seiner beiden Co-Trainer. Heiko Scholz. Bildrechte: imago images / Picture Point LE

Ligakenntnis, Erfahrung und junge Spieler besser machen

Die Klubverantwortlichen hatten sich aus drei Gründen für den 49-Jährigen entschieden, "Markus hat die Ligakenntnis, seine Erfahrung mit vergleichbaren Situationen und dass er junge Spieler besser machen kann", erläuterte Ralf Minge.



Der gebürtige Gelsenkirchener hatte zuletzt den FC St. Pauli trainiert, davor kurzzeitig auch den FC Ingolstadt in der Bundesliga und sich vor allem durch seine erfolgreiche Tätigkeit beim Karlsruher SC (2012 bis 2016) einen Namen gemacht. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2021, der auch für die 3. Liga gelten würde.

Herkulesaufgabe

Gleich von Beginn an wurde Cristian Fiels Nachfolger vor Augen geführt, welche Herkulesaufgabe er angetreten hat. Die beiden bereits erwähnten, zweifellos verdienten Niederlagen in Osnabrück und Nürnberg offenbarten sämtliche Dilemmata: Harmlos im Abschluss, leichtfertig und fehleranfällig in der Defensive sowie spätestens nach Rückständen spürbar gehemmt und ohne Lösungswege aus der Bredouille.



"Ich weiß, dass ich vorausgehen und das vorleben muss, was uns auszeichnen soll", betonte Kauczinski zum Vorbereitungsauftakt im MDR-Interview. In allererster Linie: ganz harte Arbeit.

Zum bevorstehenden Auftakt gegen Markus Kauczinskis langjährigen Arbeitgeber Karlsruher SC muss in allererster Linie zu sehen sein, dass die Schwarz-Gelben endlich sowohl körperlich als auch mental auf der Höhe sind, um sich eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu bewahren. Es braucht Nehmerqualitäten, es braucht – so belastendend die Drucksituation auch ist – Präsenz, freie Köpfe und keine Angst vor Fehlern.

Baris Atik holt aus - die SGD gewann das Testspiel gegen Dinamo Bukarest mit 1:0. Bildrechte: imago images/Steffen Kuttner

"Wir sind mitten auf dem Weg"