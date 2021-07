Michael Sollbauer Bildrechte: SGD/ Steffen Kuttner

Bei den Zugängen setzt Dynamo vor allem auf talentierte Akteure. Gespannt sein darf man auf Morris Schröter (25), der bei Drittligist Zwickau ein Leistungsträger war. Bei Erstligist Freiburg nicht richtig zur Geltung kam Rechtsaußen Brandon Borrello. Und dann wäre mit Innenverteidiger Michael Sollbauer (31) noch ein Österreicher vom FC Barnsley (2. Liga England). Schmidt hält große Stücke auf ihn, wie er dem "Sportbuzzer" erzählte: "Er war ein Wunschspieler von uns. Ich kenne ihn vom Wolfsberger AC, da war er Kapitän. Jetzt in England war er auch eine Führungspersönlichkeit. Er ist ein Mentalitätsspieler, sehr wichtig für eine junge Mannschaft, er kann eine junge Mannschaft führen und verkörpert all das, was wir uns von der Spielweise her wünschen, das aggressive Vorwärtsverteidigen." Er war Kapitän der Wolfsberger Elf, die in der Europa League ein legendäres 4:0 in Gladbach schaffte.