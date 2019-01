Einen Tag vor dem Start ins Punktspieljahr 2019 verkündete der Verein dann noch den Abgang von Routinier Christian Tiffert. Der "Spieler der Saison 2017/18" des FCE kam in dieser Spielzeit verletzungsbedingt nur auf neun Liga-Einsätze. Zu den 114 Pflichtspielen in den vergangenen dreieinhalb Jahren wird also kein weiterer hinzukommen. "Wir gehen mit einem guten Gefühl auseinander, Christian hat viel für den Verein geleistet. Wir werden ihn am Sonntag im Rahmen des Heimspiels gegen den 1. FC Köln verabschieden", sagte Präsident Leonhardt. Den 36-jährigen Mittelfeldstrategen zieht es zurück zu seinem Heimatverein Hallescher FC in die 3. Liga. Auch wenn Tiffert sportlich nicht mehr erste Wahl war, so war er in der Mannschaft eine Führungspersönlichkeit. Sein Weggang schmerzt auch menschlich. Vor dem Absprung steht zudem Sommer-Neuzugang Luke Hemmerich, der nur zu zwei Kurzeinsätzen kam.