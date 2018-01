Auf zwei Auftaktpleiten folgten drei beeindruckende Ergebnisse: Ein Punkt in Braunschweig sowie Siege gegen Nürnberg und in Ingolstadt . Ähnlich verlief auch der Rest der Hinrunde. Niederlagen gegen Union Berlin und Fürth folgten insgesamt fünf Zähler gegen Regensburg, St. Pauli und Bielefeld. Der derben 0:4-Klatsche beim Sachsen-Derby in Dresden folgte ein 1:0-Erfolg gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt . Die Hessen trennten sich daraufhin von Trainer Torsten Frings. Zum Jahresabschluss gab es ein 1:1 gegen Heidenheim. Das bedeutete Platz 13 mit 23 Punkten und vier Zählern Polster auf den Relegationsplatz.

Nachdem Domenico Tedesco die "Veilchen" in der vergangenen Saison vor dem Abstieg bewahrt hatte und bekanntlich vom FC Schalke 04 nach Gelsenkirchen geholt wurde, übernahm Thomas Letsch . Doch der vom FC Liefering aus Österreich gekommene Schwabe musste bereits nach nur 57 Tagen und drei Pflichtspiel-Pleiten wieder gehen. Am 7. September 2017 kam schließlich der U19-Trainer von Holstein Kiel ins Erzgebirge: Hannes Drews. Seine Premiere im Männerbereich liest sich bislang gut: 19 Punkte nach 14 Zweitliga-Partien.

Die Generalprobe für die zweite Saisonhälfte ging in die Hose, da setzte es ein 0:1 gegen Drittliga-Schlusslicht Rot-Weiß Erfurt. Zum Auftakt ins Punktspieljahr wartet gleich Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Am größten Problem könnte Aue dort schon arbeiten: dem Abschluss vorm gegnerischen Tor. Mit nur 18 Treffern sind die Sachsen zusammen mit dem VfL Bochum das zweitschlechteste Team der Liga. Lediglich der Tabellenletzte Kaiserslautern ist mit 14 Toren noch harmloser. Allerdings startet Aue mit zehn Punkten mehr ins Kalenderjahr als das noch 2017 der Fall gewesen ist, wobei in dieser Spielzeit auch eine Partie mehr gespielt wurde. Vor eigenem Publikum gab es bei zehn Auftritten bislang 15 Punkte. Wenn diese solide Bilanz im fast komplett umgebauten Stadion weiter ausgebaut wird, - garniert mit ein paar Zählern in der Fremde - sollte dem erneuten Klassenerhalt nichts im Wege stehen.