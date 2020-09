So lief die vergangene Saison

Rang sieben war für Aue die beste Platzierung seit 2011. Zuhause agierten die Sachsen bärenstark. 37 Punkte wurden geholt, da kam selbst Aufsteiger Bielefeld nicht heran. Nur zwei Teams waren besser. Zu den Highlights gehörten ein spektakuläres 4:3 gegen den 1. FC Nürnberg, eines der aufregendsten Saisonspiele in Liga zwei überhaupt, und ein 3:0 über den Hamburger SV. So gut es zuhause lief, so schlecht lief es außerhalb vom Erzgebirge. Aue war ein gern gesehener Gast. Nur am ersten und letzten Spieltag gelang den "Veilchen" jeweils ein Sieg. Dazwischen lagen lange 15 Partien ohne Dreier. Auer Jubel nach dem dramatischen Sieg über Nürnberg Bildrechte: Sportfoto Zink / Daniel Marr

Insgesamt verlief die Saison im Lößnitztal ruhig: Nach einem Start mit zwei Siegen und dem ungewöhnlichen Rausschmiss des jetzigen Braunschweig-Trainers Daniel Meyer war Aue schnell in einem sicheren Bereich. Zur "Saison-Halbzeit" konnte man auf Rang sechs liegend sogar nach oben schielen. Stuttgart als Dritter war nur vier Punkte entfernt. Die Rückrunde verlief dagegen mäßig. Die Schuster-Elf holte nur zwei Zähler mehr als Absteiger Dresden - und das auch nur durch einen glücklichen Sieg in Regensburg. Ansonsten wäre man im Rückrundenklassement auf dem Relegationsplatz gelandet.

Wer kommt, wer geht?

Gleich drei Innenverteidiger verließen den Verein: Jacob Rasmussen (AC Florenz), Marko Mihojevic (PAOK Saloniki) und Dominik Wydra (Braunschweig). Der Däne Rasmussen hatte im April 2020 bei "Transfermarkt" einen Marktwert von 2,8 Millionen Euro, bei Mihojevic soll Aue laut "Kicker" eine Kaufoption von 800.000 Euro gehabt haben - auch das zu viel für den FCE, nicht nur wegen Corona. Auch Linksverteidiger Dominik Kempe (Darmstadt) und Mittelstürmer Matthias Daferner (Dynamo Dresden) gingen. Der Vertrag mit Linksfuß Robert Herrmann wurde überraschend aufgelöst. Ihn hatten die "Veilchen" zu Drittligist Kickers Würzburg verliehen. Dort schlug er ein, kam auf zwölf Scorerpunkte in 31 Partien und stieg sogar in die 2. Liga auf. V. re.: Florian Ballas, Aue-Chef Helge Leonhardt und Gaetan Bussmann Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche

Besonders in der Abwehr reagierte der Klub auf die Abgänge und holte Innenverteidiger Florian Ballas und Linksverteidiger Gaetan Bussmann (EA Guingamp/FRA). Ballas war zuletzt bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden Kapitän und ist nach den bei der SGD einst ausgemusterten Sören Gonther und Pascal Testroet der bereits dritte ehemalige Kicker des sächsischen Erzrivalen. Den Ex-Mainzer Bussmann wollte Trainer Dirk Schuster schon vor drei Jahren nach Darmstadt holen. Am 29-jährigen Franzosen schätzt er dessen Flexibilität. Für das defensive Mittelfeld verpflichtete Aue den Bosnier Ognjen Gnjatic (Korona Kielce/POL). Kurios: Der 28-Jährige hat in 227 Pflichtspielen noch kein einziges Tor erzielt. Bei Aue ist dafür ohnehin der jüngste Neuzugang zuständig: Nach dem bitteren DFB-Pokal-Aus bei Regionalligist Ulm holten die Sachsen mit Ben Zolinski einen Angreifer von Bundesliga-Absteiger SC Paderborn. Zu deren Erstliga-Aufstieg 2019 trug er mit neun Torbeteiligungen in 32 Partien bei. Auch in der vergangenen Saison kommt er auf immerhin 28 Einsätze (drei Tore).

Der Trainer

Nach den Talenten Domenico Tedesco, Hannes Drews und Daniel Meyer setzten die Sachsen ab August 2019 auf einen erfahrenen Rückkehrer: Dirk Schuster ist ein "Kind des Ostens". Geboren in Karl-Marx-Stadt ist er mit 52 Jahren nicht nur der älteste Zweitliga-Trainer, sondern mit über 600 Partien als Spieler und Coach neben Heidenheims Frank Schmidt auch einer der erfahrensten. Sein Spielstil ist ähnlich wie er einst als Abwehrspieler unter anderem in Köln und Karlsruhe war: Kämpferisch, aggressiv, zweikampfstark und defensiv geprägt. Nach Aue - siehe die Heimbilanz - fuhr in der vergangenen Saison kein Konkurrent gerne. Aue-Trainer Dirk Schuster Bildrechte: Poolfoto/PICTURE POINT/Sven Sonntag

Was ihm Kritiker aber vorwerfen ist eine gewisse Eindimensionalität. Wenn Aue zurück liegt, gerade wieder zu besichtigen bei der Pokalpleite in Ulm, dann fehlt dem Team ein "Plan B" mit einem spielerischen Ansatz. Vor allem auswärts macht sich das dann bemerkbar. Es fehlt an Kreativität, Geschwindigkeit und Durchschlagskraft. Der FC Erzgebirge reagiert lieber mit Umschaltspiel, überlässt gern dem Gegner die Aktion.

Die Ziele

Rang sieben war für Aue eine bemerkenswerte Platzierung. Daran messen lassen sie sich aber nicht. Wegen Corona fahren sie im Erzgebirge einen knallharten Sparkurs, die Spieler murrten bei angekündigten Gehaltseinbußen. Dieser Kurs ist sportlich ein Wagnis, finanziell aber unabdingbar. Geschäftsführer Michael Voigt und Boss Helge Leonhardt geben nur das aus, was sie haben. Für Harakiri ist kein Platz.

Noch nicht ganz sicher ist der Verbleib des neuen U21-Nationalstürmers Florian Krüger, der den Auern eine hübsche Summe, aber auch sportliche Sorgenfalten einbringen würde. Wenn er oder Techniker Jan Hochscheidt, dessen Knie immer wieder schmerzt, hustet, dann kriegt Aue schnell eine Lungenentzündung. Wichtiges Duo: Jan Hochscheidt (li.) und Florian Krüger (re.) Bildrechte: Picture Point