Ein weiteres Geheimnis des Auer Erfolges ist die unglaublich gute Chancenverwertung. Die Offensivkräfte Nazarov (sieben Tore), Jan Hochscheidt (fünf), Krüger (vier) und Testroet (vier) erzielten 20 der insgesamt 29 Tore. Schwachpunkte in den bisher 18 absolvierten Spielen: Aue hat viele späte Gegentore kassiert. Und einige Tore zu viel dabei auch nach oder bei Standards. In Hannover kassierte man das Gegentor zum 2:3 in der 90. Minute, gegen Heidenheim das 1:1 in der 88. Minute und in Darmstadt das 0:1 in der 87. Minute. Und auswärts riss Aue keine Bäume aus, holte nur sechs Pünktchen, einen einzigen Sieg. Bisher nicht weiter schlimm, dank der enormen Heimstärke.