Dabei war Shpileuski mit vielen Vorschusslorbeeren bedacht worden, als ihn Leonhardt im Juni 2021 aus dem Hut zauberte. Ein junger, ehrgeiziger Coach, der die Red-Bull-Philosophie bevorzugt und immerhin in Kasachstan mit Kairat Almaty Meister wurde. Doch der 33-Jährige schaffte es, die durchaus vorhandene Aufbruchstimmung praktisch im Keim zu ersticken. Gestandene Profis wurden vom Hof gejagt, ein Knipser vom Typ eines Pascal Testroet – im Juli zum SV Sandhausen abgeschoben – fehlt heute an allen Ecken und Enden. Jetzt in der Winterpause sucht der FC Erzgebirge Aue so einen Vollstrecker.

Aliaksei Shpileuskis Zeit unter Helge Leonhardt in Aue währte nur allzu kurz. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Es war allen Verantwortlichen vor dem Start der Saison durchaus bewusst, welches Risiko man einging. In der Offensive kaum Erfahrung, viele sicher talentierte, aber noch grüne Jungs, die nun in der mit zahlreichen Topklubs gespickten 2. Bundesliga bestehen sollten. Neben Testroet ging mit Florian Krüger auch noch der torgefährlichste Angreifer. Dazu kamen mit der SG Dynamo Dresden und Hansa Rostock zwei starke Aufsteiger dazu. Nach einer eher holprigen Vorbereitung sah es zunächst so aus, als könnten die Spieler umsetzen, was Shpileuski verlangte. In den ersten drei Partien gab es drei durchaus vielversprechende Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg, den FC St. Pauli und den FC Schalke 04. Aber nach dem Aus im Pokal beim FC Ingolstadt nahm das Unheil seinen Lauf: Die Spiele gegen Sandhausen, Kiel, Düsseldorf und Paderborn gingen verloren.

Kapitän und Vereinsikone: Torwart Martin Männel. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Aue war ganz unten angekommen und Feuerwehrmann Marc Hensel musste erneut einspringen. Diesmal als Teamchef, da der 35-Jährige nicht über die nötige Fußballlehrer-Lizenz verfügt. Zunächst stimmten die Ergebnisse trotz deutlicher Verbesserung in der Spielanlage nicht. Dann folgte der goldene Herbst mit zehn Punkten aus vier Spielen. Doch letztlich kehrte die Tristesse zurück: die vier letzten Spiele des Jahres gingen verloren, zuletzt gab es ein 1:3 gegen den 1. FC Nürnberg. Das Ergebnis: 14 Punkte und Rang 17.

Marc Hensel brennt für den Job und die Erzgebirger. Fünf Jahre kickte der gebürtige Dresdner selbst für die Veilchen, seit 2017 ist er Nachwuchs- und Co- und nun wiederholt Interimstrainer. Der Gymnasiallehrer war bereits nach der Entlassung von Daniel Meyer und Dirk Schuster vorübergehend eingesprungen. Diesmal soll Hensel langfristiger bleiben, als Teamchef. Hensel steht seit Oktober mit Pavel Dotchev ein ebenfalls Altbekannter zur Seite, der zudem den nötigen Trainerschein mitbringt. Der 56-Jährige war zwischen 2015 und 2017 bereits Trainer in Aue und hat den Kontakt zu Freund und Aue-Boss Leonhardt nie abreißen lassen. "Marc führt die Mannschaft und ich bin dafür da, ihn zu unterstützen", erklärte Sportdirektor Dotchev bei "Sport im Osten" die Rollenverteilung. Marc Hensel (li.) und Pavel Dotchev müssen es richten für den FC Erzgebirge. Bildrechte: IMAGO / Picture Point