Vom Sorgenkind zum absoluten Dominator in der 3. Liga – so kann man die Entwicklung des 1. FC Magdeburg unter Trainer Christian Titz in den letzten eineinhalb Jahren in wenigen Worten zusammenfassen. Nachdem der FCM in der Saison 2020/21 lange Zeit auf einem Abstiegsplatz stand, konnte man sich erst nach der Verpflichtung des neuen Übungsleiters von den Sorgen über einen möglichen Absturz in die vierte Liga befreien. Dieser Aufwärtstrend wurde in der abgelaufenen Spielzeit fortgesetzt.