Dazu muss der Anpassungsprozess an die Liga endlich richtig in Gang kommen, mangelnde Cleverness kann sich das Team nicht mehr oft leisten. Es ist kaum damit zu rechnen, dass die Konkurrenten wieder so wenig punkten wie noch 2018. Schon nach den ersten sieben Spielen könnte es zu spät sein. Denn bereits dann geht es gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, Ingolstadt (A), Bielefeld (A), Duisburg (A) und Sandhausen (H).

Zunächst geht es zum Auftakt in ein Ost-Duell gegen den FC Erzgebirge Aue. Oenning sagt: "Wir können dieses Spiel gewinnen, wenn wir unsere Aufgaben lösen. Es ist schon etwas anderes, wenn man in Köln spielt oder zu Hause gegen Aue. Deshalb gibt es auch zu Recht eine gewisse Erwartungshaltung." Ex-Bundesliga-Verteidiger Franz hofft: "Wir müssen am 29. Januar gegen Aue auf den Punkt da und motiviert sein. Es ist wichtig, dass wir mit einer Wucht in die Spiele gehen, die wir so in der Hinrunde nicht gesehen haben." Das alles gilt am Dienstag umso mehr, da die Magdeburger in der eigenen Arena endlich ihren ersten Zweitliga-Heimsieg feiern wollen.