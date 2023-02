Leitl: "Wenn man immer gewinnt, steigt man auf"

Trainer Stefan Leitli reagiert freundlich, aber leicht genervt: "Wir sprechen nicht vom Aufstieg. Wir wollen besser sein als in den vergangenen Jahren, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz", sagt der 45-Jährige, fügt dann aber noch hinzu: "Wenn man immer gewinnt, steigt man auf. Wir wollen immer gewinnen. Wir tun gut daran, ein bisschen demütig zu sein." Hannover-Coach Leitl (re.) spricht mit Beier. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Hannover im Herbst: Defensivstark und effizient

Was Hannover in dieser Phase der Saison auszeichnet: Die Niedersachsen stehen hinten dicht, zählen zu den besten Defensiv-Reihen der Liga. Und vorn glänzt Hannover mit Effizienz, im bereits erwähnten Düsseldorf-Spiel gewann das Leitl-Team mit drei Großchancen letztlich 2:0.

Hannover 2023: Noch kein Sieg

Rund dreieinhalb Monate, eine lange WM-bedingte Winterpause und fünf Zweitligaspiele später muss Leitl keine Aufstiegsfragen mehr beantworten. Hannover hat keins dieser fünf Spiele gewonnen, dafür drei verloren und mit 6:11 Toren eine desolate Torbilanz. Das Team ist auf Rang neun abgerutscht.

Erster Punktgewinn gegen den Tabellenletzten

Was ist mit Hannover in der Winterpause passiert? Hannover wirkt seltsam verunsichert und in der Abwehr leicht zu überspielen. Die Effizienz ist weg, ebenso wie die in der Hinrunde so überragende Form von Torhüter Ron Robert Zieler, dass dieser Gerüchten zufolge sogar bei Jürgen Klopp und Liverpool gehandelt worden sein soll. So verlor der einstige Bundesligst vor zwei Wochen gegen Paderborn trotz 2:0-Führung in einem wilden Spiel noch 3:4. In der Vorwoche kam der frühere Deutsche Meister gegen den Tabellenletzten Regensburg erst durch ein Traumtor von Cedric Teuchert in der 88. Minute überhaupt zu einem 1:1 und damit zum ersten Punktgewinn des Jahres.

Das sagt FCM-Coach Titz über Hannover 96

FCM-Trainer Christian Titz, der mit dem 1. FC Magdeburg am Sonntag (26.02.2023) in Hannover spielt, hat beobachtet: "Sie haben sich den Start in die Rückrunde sicher auch anders vorgestellt." Dennoch erwartet der 51-jährige Magdeburger Coach einen starken Gegner: "Wir treffen auf eine Mannschaft, die mit dem Ball ihre Qualitäten hat. Wenn Du ihnen den Raum gibst, sind sie spielstark sind in der Öffnungsphase, suchen aber immer wieder auch die Tiefe haben hier schnelle Spieler."

Hannover: Zweikampfstark und viele Freistöße

Magdeburg muss sich vor allem auf ein zweikampfstarkes Team einstellen. In der Zweitliga-Statistik der gewonnenen Zweikämpfe zählt das Leitl-Team zu den Top 3 der Liga, in der Statistik der gespielten Fouls allerdings auch. Und Hannover holt die zweitmeisten Freistöße der Liga raus - eine Gefahr für Magdeburgs Anfälligkeit bei Standards.

Teuchert: Alle 92 Minuten ein Tor

Besondere Gefahr geht dabei von Hannovers Top-Torjäger Teuchert aus. Der 26-Jährige spielte in dieser Saison 911 Minuten, erzielte dabei zehn Tore. Teuchert trifft statistisch also alle 92 Minuten, das ist Liga-Bestwert. Auch beim 4:0-Sieg der "Rothemden" im Herbst in Magdeburg "netzte" Teuchert ein. Im Vergleich dazu: Magdeburgs bester Torschütze Moritz-Broni Kwarteng benötigt 233 Minuten für ein Tor. Hannover-Goalgetter Teuchert bei seinem Tor zum 4:0 im Herbst in Magdeburg. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Zudem konnte Hannover in dieser Woche auch einen Sieg feiern - den ersten in diesem Jahr. Am Mittwoch besiegte der Zweitligist Regionalligist Ottensen 4:1.