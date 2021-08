Angst einflößend sind die bisherigen Leistungen der Sandhäuser nicht. Vier Pflichtspiele, null Tore, ein Pünktchen, so die Bilanz. In der Liga setzten es ein 0:2 gegen Fortuna Düsseldorf und ein 0:3 bei Jahn Regensburg. Im DFB-Pokal unterlag der SVS deutlich 0:4 gegen RB Leipzig. Zuletzt reichte es gegen den Karlsruher SC immerhin zu einem 0:0.

Nach dem mit Ach und Krach geschafften Klassenerhalt hat der SV Sandhausen gleich mal 14 Spieler verabschiedet. Dabei schmerzte sicher am meisten der Weggang von Knipser Kevin Behrens, der sich dem 1. FC Union Berlin anschloss. Zudem haben die Fans der sportlichen Leitung ist die Abgabe von Publikumsliebling Denis Linsmayer (Neu in Ingolstadt) nach acht Jahren. Ein bekannter Neuer sollte eigentlich noch in Aue spielen, dort aber wollte ihn Aliaksei Shpileuski nicht mehr - Pascal Testroet. Der 30-jährige Stürmer schloss sich Hals über Kopf dem SVS an. Bisher kam er aber nur zu einem 45-minütigen Einsatz, die Achillessehne zwickt.