Aus dem beschaulichen Aue in die weite Fußballwelt heißt es in den nächsten Tagen wieder für fünf Profis. Für Soufiane Messeguem geht es mit der deutschen U20 nach Italien und England. Dimitrij Nazarov und Aserbaidschan treffen auf Malta (Freitag) und Lettland (Dienstag). Dirk Carlson und Tim Kips spielen mit Luxemburg am Freitag gegen Nordirland und am Dienstag (29.03.) gegen die Mannschaft von Bosnien und Herzegowina. John Patrick Strauß trifft mit den Philippinen auf Malaysia und Singapur.