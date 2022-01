Die SG Dynamo Dresden hat in einem Testspiel für die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga dem FC Erzgebirge Aue eine herbe Klatsche zugefügt. Am Ende hieß es 5:0 für die Gastgeber. Die Partie wurde im XXL-Modus ausgetragen, es ging über dreimal 45 Minuten.

In der Dynamo-Nachwuchsakademie "Walter Fritzsch" hatte Aue die ersten drei Gelegenheiten. Dann eroberte sich die SGD immer mehr Spielanteile. Als die Veilchen-Abseitsfalle nicht funktionierte, nutzte Brandon Borrello seinen Freiraum (24.). In das zweite Drittel kam Aue mit mehr Mut, aber die Tore machten die Hausherren. Der von Freiburg ausgeliehene Borrello erhöhte per Nachschuss.

Marc Hensel (Teamchef Erzgebirge Aue): "Wir müssen uns jetzt auch wirklich mal sammeln. Es tut mir wahnsinnig leid. In so einem Spiel darf man dann trotzdem nicht so spielen und sich dann so ergeben. Da rede ich dann jetzt nicht von den letzten 20, 30 Minuten. Da hatten wir komplett durchgewechselt, viele A-Jugendliche mit drauf. Wenn wir die ersten 90 Minuten nehmen, dann ist es deutlich zu wenig. Es ist extrem, dass wir mittlerweile keine zwei, drei Ballstationen mehr spielen können. Da müssen wir knallhart arbeiten. Das war schon unterirdisch heute. Es tut mir wahnsinnig leid, weil es ein Derby ist, für mich auch sehr, sehr schlimm. Wir müssen darüber reden, was es heißt in der 2. Liga zu bestehen, was es heißt Klassenkampf zu führen. So haben wir gar keine Chance."