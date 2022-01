Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden und Drittligist FSV Zwickau testen am Freitag, 28.01.2022, gegeneinander. Die Partie findet ab 14 Uhr in der Dresdner "AOK Plus Walter-Fritzsch-Akademie" statt. Für die Partie sind maximal 250 Zuschauer zugelassen. "Sport im Osten" überträgt die Partie im Livestream.