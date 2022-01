Heinz Mörschel bringt Dynamo vor der Pause in Führung. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Dynamos Heinz Mörschel vollendete wenige Minuten vor dem Pausenpfiff die mit Abstand schönste Kombination des ersten Durchgangs, nachdem Löwe mit Diagonalball initiierte, Daferner volley querlegte und Weihrauch clever durchlaufen ließ (39.). Kurz darauf nagelte SGD-Kapitän Yannick Stark den Ball noch an den Querbalken (40.).



Der fatale Verdribbler von Dresdens Einwechsler Will vor dem eigenen Strafraum bereitete dann Zwickaus erster gelungener Offensivaktion den Weg: Anton Mitryushkin, der den an der Hand verletzten Stammkeeper Kevin Broll womöglich auch am übernächsten Sonntag in der 2. Liga gegen Hansa Rostock vertreten muss, ließ Willms' anschließenden Flachschuss nach vorne prallen – Yannic Voigt staubte ab (54.). Und es wurde noch besser für die Gäste: Dynamo bekam nach einer Ecke den Ball nicht aus dem Strafraum, Manfred Starke bestrafte das (64.).