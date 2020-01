Bereits vor wenigen Tagen hatte sich Koné in der "Bild"-Zeitung zu seinen Aussichten geäußert: "Natürlich kann man so etwas nicht einfach weg schieben. Gerade in der jetzigen Situation beschäftigt mich das natürlich. Und ich überlege, was das Beste für die Zukunft ist. Das würde wahrscheinlich jeder Profi so machen." Großes Interesse soll der französische Erstligist Olympique Nimes an dem 23-Jährigen haben. SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Minge hatte ein konkretes Angebot bereits bestätigt.

Moussa Koné wird die Dynamos wohl verlassen. In 59 Zweitliga-Partien erzielte er 22 Tore für die SGD. (Archiv) Bildrechte: imago images/Steffen Kuttner