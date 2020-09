Bereits nach sieben Minuten ging das Team aus der sächsischen Landeshauptstadt durch Agyemang Diawusie in Führung, der den Ball aus etwa 15 Metern an Martin Männel vorbei ins Tor schob. Der Auer Stammkeeper stand erstmals seit seiner schweren Schulterverletzung vom 14. Juni wieder in einem Spiel auf dem Rasen. Die anderen Vorbereitungsspiele zuvor hatte er noch ausgelassen.