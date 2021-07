Florian Krüger weg, Pascal Testroet auch - damit steht der FC Erzgebirge Aue in der neuen Saison ohne sein Top-Angriffs-Duo da. Die harmlose Offensive war am Samstag beim Testspiel gegen den gut aufgelegten 1. FC Magdeburg nicht das einzige Problem. Bei der verdienten 1:2-Niederlage waren die "Veilchen" über weite Strecken unterlegen und mit der knappen Niederlage noch gut bedient.

Leonhardt: "Es zählt zum Saisonstart"

Präsident Helge Leonhardt nahm den Auftritt (noch) gelassen: "Es zählt erst in 14 Tagen beim Saisonstart." Man werde jetzt wegen den Stürmern "nicht rumheulen", sondern auf dem Transfermarkt aktiv werden und einen Stürmer suchen, der ins Spielsystem passt. Testroet tat das nicht und entschied sich deshalb nach einem Gespräch mit dem Trainer für einen Wechsel nach Sandhausen. "Er ist nicht mehr der Jüngste und wir müssen schauen, nach und nach jüngere Spieler zu integrieren", so Aue-Trainer Aliaksei Shpileuski. Laut Leonhardt hat Aue schon einen interessanten Mann an der Angel, der - wenn alles glatt läuft - kommende Woche vorgestellt werden soll.

FCM deutlich überlegen

Mehr Durchschlagskraft wird Aue in der 2. Bundesliga brauchen. Gegen Magdeburg kreierten die "Veilchen" vor allem in der ersten Halbzeit nicht eine brandgefährliche Offensivaktion. Stattdessen spielte der FCM phasenweise wie im Rausch, kombinierte sehenswert und erarbeitete sich eine gute Chance nach der anderen. "An der Chancenverwertung müssen wir arbeiten und das Gegentor in der Schlussminute ärgert uns auch", sagte FCM-Trainer Christian Titz, der aber vor allem mit der spielerischen Leistung zufrieden sein durfte. Mit Amara Condé (23.) und Mittelstürmer Luca Schuler (44.) trafen zudem zwei sehr agile Neuzugänge.

Shpileuski: "Es wird zäh, definitiv"