Aues Trainer Dirk Schuster und sein Fürther Kollege Stefan Leitl verzichteten in Bamberg auf eine Vielzahl von Stammspielern und gaben vor allem Profis aus der zweiten Reihe eine Einsatzchance.

Ein Fehler von FCE-Abwehrmann Florian Ballas leitete den frühen Rückstand der Sachsen ein. Abiama musste aus Nahdistanz nur noch einschieben. Auf der anderen Seite erzielte Aues Jonjic den Ausgleich. Ein von Tillman verwandelter Foulelfmeter sorgte für die erneute Fürther Führung. Calogero Rizzuto hatte nach 30 Minuten die beste Aue-Chance, als er einen Freistoß an die Latte setzte. Nach dem Seitenwechsel stellte Abiama mit seinem zweiten Treffer den Endstand her.

Dirk Schuster (Trainer Aue): "Wir haben die Fürther beim Erzielen der drei Tore stark unterstützt. Es war für uns heute schwierig in Ballbesitz zu kommen. Die Probleme in der Anfangsphase haben wir durch das ganze Spiel mitgeschleppt. Für uns hat sich diese Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen aber trotzdem gelohnt und ausgezahlt, weil wir schon gesehen haben, wer sich unmittelbar in die Startformation aufdrängt und wer vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht."