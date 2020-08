Vier Tage nach der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Kickers Offenbach hat Erzgebirge Aue im zweiten Vorbereitungsspiel auf die Saison 2020/21 den ersten Sieg geholt. Gegen den vorwiegend mit Spielern aus der zweiten Mannschaft angetretenen polnischen Erstligisten Pogon Stettin ließ FCE-Coach Dirk Schuster am Dienstag (18.08.2020) in beiden Halbzeiten jeweils ein anderes Team auflaufen.

Nach einer Nullnummer im ersten Durchgang drehte Angreifer Florian Krüger im zweiten Abschnitt auf. Mit einem sauberen Hattrick (51. Minute/75./80.) stellte er die Weichen auf Sieg. John Patrick Strauß gelang vier Minuten vor dem Schlusspfiff der Treffer zum Endstand. Am Mittwoch reisen die "Veilchen" nach acht Tagen in Opalenica zurück in die Heimat, wo der Rest der Vorbereitung absolviert werden soll.