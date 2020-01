Generalprobe geglückt: Der FC Erzgebirge Aue hat sein letztes Testspiel in der Wintervorbereitung gewonnen. Die "Veilchen" trafen am Dienstagabend im Erzgebirgsstadion auf Regionalligist Lok Leipzig und setzten sich mit 3:1 (2:1) durch.

Für die Mannschaft von Dirk Schuster steigt in einer Woche das erste Zweitliga-Punktspiel im neuen Jahr beim Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Der FCL unter der Regie von Wolfgang Wolf hat etwas länger Vorbereitungszeit und startet am 1. Februar mit einem Heimspiel gegen Viktoria Berlin.

Bei leichten Minusgraden bekamen die 730 Zuschauer ein passables Spiel geboten. Durch einen Treffer von Florian Krüger (3.) führten die Gastgeber schnell mit 1:0. In der 33. Minute hatten es die Gäste dem aufmerksamen Robert Zickert zu verdanken, dass der Ball nicht im Tor lag. Nach einem Lupfer von Dimitrij Nazarov rettete der 29-Jährige per Kopf auf der Linie. Sechs Minuten später klingelte s es dann doch, Dennis Kempe erhöhte für den Zweiligisten auf 2:0. Mit dem Ergebnis ging es aber noch nicht in die Pause, denn Matthias Steinborn verkürzte Sekunden vor dem Kabinengang auf 1:2. Nach einem Elfmeterpfiff ließ er sich die Möglichkeit nicht nehmen und verwandelte sicher gegen FCE-Schlussmann Martin Männel.