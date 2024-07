Das nächste Testspiel steht zum Abschluss des Trainingslagers am 12. Juli gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich in Benningen an. Am 20. Juli folgt die offizielle Saisoneröffnung in Magdeburg gegen Bundesligist VfL Bochum. Bis zum Zweitligastart Anfang August gegen die SV Elversberg stehen zwei weitere Tests gegen Norwich City (26. Juli) und Sampdoria Genua (27. Juli) auf dem Programm.