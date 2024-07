Im Rahmen seiner Saisoneröffnung hat der 1. FC Magdeburg in einem Härtetest gegen den Bundesligisten VfL Bochum überzeugt. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz kam am Samstag vor 5.554 Zuschauern in der MDCC-Arena zu einem 1:1 (1:1). Moritz Broschinski (7.) brachte Bochum bei hochsommerlichen Temperaturen in Front, Magdeburgs Sturm-Hoffnung Martjn Kaars glich aus (30.). Für die Magdeburger war es das zweite Unentschieden in Serie.