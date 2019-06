Fußball-Drittligist Zwickau hat sein erstes Testspiel der neuen Saison gewonnen. Bei Thüringenligist Weida siegte der FSV am Samstag 7:2 (2:1). Das Team von FSV-Coach Enochs hatte am Anfang etwas Mühe, Weida ging durch Urban in Führung (19.). Nun übernahm Zwickau das Kommando und drehte die Partie durch einen Huth-Doppelpack (22./29.). Weida glich zwar erneut aus (51.), doch Wegkamp (55./63.), Bickel (69.), Jäpel (74.) und Viteritti (82.) machten den standesgemäßen FSV-Sieg perfekt. "Die beiden Gegentore nach Fehlern von uns sind ärgerlich gewesen. Wie die Mannschaft dann aber nach vorn gespielt und Tore geschossen hat - da sind wir zufrieden", sagte Enochs und lobte den Gegner: "Für uns ist wichtig, auf einem guten Platz gegen gute Gegner zu testen. Das war heute der Fall."

Fußballfest in Geyer: 2.178 Zuschauer haben sich das Testspiel des Kreisligisten TSV Geyer gegen den FC Erzgebirge Aue nicht entgehen lassen. Die "Veilchen" zeigten sich in bester Torlaune und gewannen mit 22:0 (10:0).



In Hälfte eins trugen sich Pascal Testroet und Philipp Zulechner jeweils drei Mal in die Torschützenliste ein. Zudem netzte Hikmet Ciftci zwei Tore ein, Robert Herrmann und Probespieler Eroll Zejnullahu trafen einmal. Nach dem Pausentee wechselten die Auer kräftig durch, nur Kapitän Martin Männel, Philipp Zulechner und Philipp Riese blieben auf dem Platz. Probespieler Jannik Mause war mit fünf Treffern erfolgreichster Schütze nach dem Seitenwechsel. Florian Krüger (3), Calogero Rizzuto (2), Erik Majetschak und Njegos Kupusovic trafen zum Endstand.