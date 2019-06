Erzgebirge Aue hat sein Testspiel beim Vogtlandliga-Meister SC Syrau mit 4:0 gewonnen. Die Tore vor 1.176 Zuschauern erzielten Florian Krüger (27.), Robert Herrmann (55.), Paul Horschig (57.) und Tom Baumgart (81.). FCE-Trainer Daniel Meyer brachte von Beginn an die beiden U19-Akteure Nico Seifert und Lysander Schneidenbach. Zudem lief Probespieler Bruno Soares von Beginn an auf, ebenso wie die Neuzugänge Eric Majetschak und Njegos Kupusovic und Nadir Ciftci. Für Aue steht bereits morgen das nächste Testspiel auf dem Programm. Dabei trifft der Zweitligist auf Geyer.

Auch der VfB Auerbach hat ein erfolgreiches Testspiel bestritten. Beim SV Wildenau kam die Elf von Sven Köhler vor allem nach dem Wechsel in Fahrt und siegte am Ende 14:0. Bester Torschütze war Marc-Philipp Zimmermann mit sechs Toren. Er war es auch, welcher den Torreigen nach 30 Minuten eröffnete. Maximilian Schmidt steuerte drei Treffer bei. Einige Nachwuchsspieler erhielten eine Chance sich zu beweisen. Toni Sieber war einer von ihnen und trug sich in die Torschützenliste ein. Trainer Sven Köhler war zufrieden: "Zunächst waren wir in der Chancenverwertung etwas nachlässig, in Hälfte zwei hat das Erebnis das gewünschte Maß angenommen. Obwohl wir am Ende noch mehr Tore hätten machen können, lief der Ball heute gut."