Vor der Pause trafen Pascal Testroet und Christoph Daferner je fünfmal und Jan Hochscheidt zweimal. In der zweiten Halbzeit netzten Probespieler Yannik Mause viermal, Florian Krüger dreimal, Hikmet Ciftci zweimal und Calgero Rizzuto, Patrick Strauß, Clemens Fandrich, Nicolas Sessa sowie Probespieler Bruno Soares je einmal ein.

Auch der Chemnitzer FC gab sich gegen den VfL Pirna-Copitz keine Blöße und siegte in Limbach-Oberfrohna mit 3:0 (2:0). Pelle Hoppe brachte den CFC mit einem Doppelpack (15./21.) in Führung, in der zweiten Halbzeit setzte Niklas Hoheneder (69.) den Schlusspunkt.