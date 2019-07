Erzgebirge Aue legt gegen Viktoria Berlin spät zu

Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat im Testspiel gegen den Regionalligisten Viktoria Berlin einen Rückstand gedreht. Vor 843 Zuschauern ging Aue auf Rügen mit einem 3:1 vom Platz. Die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer, die sich mit dem Gegner dreimal 35 Minuten maß, geriet per Handelfmeter von Christoph Menz (53.) in Rückstand. Nach einem Kopfball-Tor durch Aue-Verteidiger Filip Kusic schoss Pascal Testroet die "Veilchen" in Führung (95.). Calogero Rizzuto legte in der Schlussphase das 3:1 per Freistoß nach.

Meyer nutzte die Partie, um verschiedene taktische Formationen zu testen. Die Auer begannen defensiv mit einer Dreierkette. Im weiteren Spielverlauf stellte der Trainer auf ein 4-3-3-System um. Der FC Erzgebirge bleibt in seinen Testspielen ungeschlagen. Der Kumpelverein bestreitet sein nächstes Testspiel am Freitag gegen den dänischen Klub FC Fredericia. Aues Ligastart steht am 28. Juli bei Greuther Fürth an. Aue-Verteidiger Filip Kusic (Archiv) Bildrechte: imago images / Picture Point LE

Beim Aufeinandertreffen von Trainer Sven Köhler mit seiner "alten Liebe" hat der VfB Auerbach dem Halleschen FC am Dienstag ein 2:2 abgetrotzt. Kurios: Alle vier Tore fielen bereits vor der Pause. Talent Julian Guttau sorgte als elf Metern für die HFC-Führung (16.). VfB-Angreifer Marc-Philipp Zimmermann drehte die Partie (16./26.). Zum Ausgleich traf er per Abstauber für den Viertligisten. Lange hielt die Führung nicht. HFC-Neuzugang Jonas Nietfeld glich nur zwei Minuten später aus. In Halbzeit zwei münzte Drittligist Halle eine Überlegenheit nicht in einen Sieg um. Coach Sven Köhler hatte den HFC acht lange Jahre, von 2007 bis 2015, trainiert und die Saalestädter in die 3. Liga geführt. Auerbachs Philipp Müller (li.) gegen Halles Bentley Baxter Bahn Bildrechte: Marcus Schädlich

In einem engen, teilweise hart umkämpften Testspiel hat der Chemnitzer FC mit 0:1 (0:0) gegen den Larne Football Club verloren. Die Elf von CFC-Trainer David Bergner und der nordirische Erstligist hatten lange auf den Anstoß warten müssen. Aufgrund starker Regengüsse war die eigentlich für Nachmittag geplante Partie zweimal nach hinten verlegt worden. Im ersten Durchgang segelte ein abgefälschter Schuss von Neuzugang Erik Tallig knapp über den Querbalken. Zudem landete ein Versuch von Mittelfeldspieler Ioannis Karsanidis vom linken Strafraumeck am Außennetz. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte der Chemnitzer Itter kurz vor Schluss per Eigentor für die Entscheidung (89.). Bildrechte: imago images / Picture Point