Die Ostseeluft bekommt den Spielern von Erzgebirge Aue gut, denn die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer hat auch das zweite Vorbereitungsspiel im Rahmen des Trainingslagers auf der Insel Rügen gewonnen. Nach dem 3:1 gegen Viktoria Berlin setzten sich die "Veilchen" diesmal gegen den dänischen Zweitligisten FC Fredericia am Freitagabend mit 2:1 (0:1, 0:0) durch. Gespielt wurde dreimal 35 Minuten. Meyer musste erneut auf die angeschlagenen Steve Breitkreuz und Philipp Zulechner verzichten. Die Auer hatten zunächst mit den quirligen Dänen ihre Probleme und gerieten vor 700 Zuschauern auf dem Sportgelände in Baabe durch ein Eigentor von Patrick Strauß in der 7. Minute in Rückstand. Im zweiten Drittel erhöhten die Sachsen den Druck, im dritten Abschnitt klappte es dann. Florian Krüger (72.) per Abstauber und Neuzugang Christoph Daferner (82.) aus Nahdistanz wendeten mit ihren Toren das Spiel.

Rene Eckardt erzielte den Führungstreffer. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Auch der FC Carl Zeiss Jena war am Freitag im Einsatz und hat in seinem vorletzten Testspiel vor dem Meisterschaftsbeginn die erste Niederlage in der Vorbereitung kassiert. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok unterlag in Pleystein dem Zweitligisten SSV Jahn Regensburg mit 3:4 (3:1). Die Thüringer gingen durch die Tore von Kapitän Rene Eckardt in der 16. Minute und Neuzugang Meris Skenderovic (22.) in Führung. Nach dem Anschlusstreffer der Regensburger durch Andreas Albers (26.) stellte Skenderovic mit seinem zweiten Teffer in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her.



Nach dem Wechsel wurde der Jahn stärker und drehte innerhalb weniger Minuten das Spiel. Jan Schneider (62.), Sebastian Stolze (65.) und Marco Grüttner (68.) hießen die Schützen.