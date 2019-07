Zweitligist SG Dynamo Dresden hat am Mittwoch sein erstes von zwei Testspielen in Folge gewonnen. Gegen Drittligist Spielvereinigung Unterhaching gewann das Team von Cristian Fiel in Kematen (Österreich) 2:1. Mit einem Rechtsschuss von der Strafraumgrenze brachte Haris Duljevic die Sachsen in Führung (9.). Der Offensivspieler setzte sich mit einer Finte auch zum 2:0 durch (13.). Ein Fehler unterlief Torhüter Kevin Broll im zweiten Durchgang. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite hatte der Neuzugang von Sonnenhof Großaspach eigentlich schon den Ball in seinen Händen. Lucas Hufnagel erwischte aber noch die Kugel und schob zum Anschlusstreffer ein (73.). Um 18:00 Uhr bestreitet die SGD eine weitere Partie gegen Wacker Innsbruck.

Haris Duljevic (Dynamo Dresden) gelang ein Doppelpack Bildrechte: imago/Aleksandar Djorovic