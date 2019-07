Aues Trainer Daniel Meyer ließ sein Team im 4-3-3-System beginnen. "Wir wollen Offensivfußball anbieten und schauen, wie sich die Mannschaft dabei präsentiert", hatte Meyer vor dem Anpfiff gesagt. Der Zweitligist hatte in der Anfangsphase bereits mehr vom Spiel und kam bereits vor dem 1:0 durch Florian Krüger (7.), Dimitrij Nazarov (11.) und Fabian Kalig (26.) zu guten Chancen. Die Führung, die Testroet im Anschluss an einen Eckball von Ciftci per Kopf besorgte, hatten sich die engagierten Gastgeber verdient. Nazarov (41.), der aus 17 Metern sehenswert in den linken Winkel traf, und Hikmet Ciftci (45.) mit einem Flachschuss erhöhten noch vor der Pause auf 3:0.

Hier rutscht Pascal Testroet noch am Ball vorbei, die Führung gelang ihm dennoch. Bildrechte: Picture Point