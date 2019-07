FSV Zwickau lässt gegen Erfurt wenig zu

Der FSV Zwickau hat eineinhalb Wochen vor dem Drittliga-Start einen Testspielerfolg gegen Regionalligist Rot-Weiß Erfurt erzielt und mit 3:1 (1:1) gewonnen.

Im Stadion Ulmenallee in Weißensee musste sich die Erfurter Defensive erst einmal organisieren. Bei den Zwickauern war unter anderem Marius Hauptmann sehr präsent, vorn lauerte Ronny König auf einen Patzer von RWE-Schlussmann Lukas Cichos. Das oft schnelle Umschaltspiel brachte aber zunächst keine Tore ein. Bei RWE stand Jovanovic zunächst im Abseits, wenig später klärte FSV-Verteidiger Maurice Hehne in höchster Not vor Selim Aydemir. Nach einer knappen halben Stunde ging es dann Schlag auf Schlag: Nach einer Parade des Erfurter Torwarts Cichos staubte Leon Jensen zum 1:0 ab (28.). Keine zwei Minuten Später glich RWE-Kapitän Rico Gladrow per Dropkick aus (30.).

Nach der Pause Schoss Gerrit Wegkamp die Westsachsen in Führung (50.). Zudem bugsierte der eingewechselte Erfurter Alexander Schmitt den Ball ins RWE-Tor (69.). FSV-Neuzugang Marcus Godinho kam erstmals für sein neues Team zum Einsatz. Er langte gegen Erfurts Marc Brasnic zu sehr zu und sah die Gelbe Karte. Der Regionalligist ließ in der Schlussphase nach und blieb in Hälfte zwei ohne Treffer. Für Überraschung sorgte eine Freistoßidee beim FSV. Keeper Matti Kamenz blieb mittig im Tor und hatte zwei Mauern mit jeweils drei Spielern vor sich. Gerrit Wegkamp (Archiv) Bildrechte: imago images / Kruczynski