Der FSV Zwickau hat zum Abschluss des Trainingslagers in Bad Blankenburg das Testspiel gegen den ZFC Meuselwitz mit 2:0 gewonnen, sich aber nicht mit Ruhm bekleckert. Erst als die Kräfte bei den Gastgebern nachließen, setzten sich die Westsachsen durch Tore von Dustin Willms (69.) und Dominic Baumann (82.).

In einer müden und chancenarmen ersten Halbzeit passierte vor beiden Toren so gut wie nichts. Das 0:0 zur Pause war folgerichtig. Nach dem Wechsel sorgte Willms nach feimem Zuspiel von Baumann aus elf Metern für die Führung und den Weckruf. Der FSV war plötzlich da und hatte durch den Innenpfostenkracher von Lars Lokotsch die nächste gute Chance (72.). In der 82. Minute legte Zwickau nach. Diesmal legte Willms für Baumann auf.