Beim Stand von 1:1 flankte Linksverteidiger Brian Hamalainen unbedrängt von der linken Seite – SGD-Angreifer Patrick Schmidt, der unmittelbar vor der Pause bereits den Ausgleich erzielt hatte, stand nahe des Elfmeterpunktes mit dem Rücken zum Tor, legte sich den halbhohen Ball mit einem Kontakt auf, um diesen daraufhin ansatzlos per Fallrückzieher sowohl am verdutzten Gegenspieler Sören Gonther als auch an FCE-Keeper Martin Männel vorbei ins Netz zu legen. "Der Ball kommt, du nimmst ihn an und dann ist es einfach Instinkt, da denkst du nicht viel drüber nach", erklärte der Matchwinner seinen Volltreffer.

Die Dresdner brachten dieses 2:1 an jenem 8. März über die Zeit. Erstmals in dieser Saison waren der SGD zwei Siege in Folge gelungen. Der Rückstand des Tabellenschlusslichts auf den Relegationsrang schmolz auf einen Punkt, bis zum direkt rettenden Ufer fehlten noch vier Zähler.



Umso bitterer. Just in dem Moment ihrer eventuellen Initialzündung im Abstiegskampf wurde das Team von Cheftrainer Markus Kauczinski einstweilen von der Coronavirus-Pandemie gestoppt. Es war das bislang letzte Spiel der kurz darauf unterbrochenen Saison.