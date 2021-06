Fußball Benjamin Kirsten verkündet Karriereende

Benjamin Kirsten hängt seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel. Nach seiner Meniskus-Transplantation vor einem Jahr war es dem langjährigen Torhüter von Zweitliga-Aufsteiger SG Dynamo Dresden und Regionalligist 1. FC Lok Leipzig nicht gelungen, wieder Anschluss zu finden. "Es geht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr", bestätigte "Benny" Kirsten dem MDR. Seit letzter Saison ist der 34-Jährige Fußball-Experte bei "Sport im Osten" und diese Funktion wird er beim Sender auch weiterhin ausüben.

Kirsten absolvierte in sieben Jahren 124 Profi-Einsätze für die Dresdner in der 2. Bundesliga und 3. Liga. In der Saison 2012/2013 war er notenbester Zweitliga-Akteur. Neben Dynamo und Lok Leipzig spielte Kirsten auch für Bayer Leverkusen, den SV Waldhof Mannheim und NEC Nijmegen.