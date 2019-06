Trainer Geyer über Stübner: "Mann für Spezialaufgaben"

"Das war für mich schon ein Schock", sagt Jörg Stübners langjähriger Trainer Eduard Geyer im Gespräch mit "Sport im Osten", als er davon erzählt, wie er die Nachricht vom Tod des Dynamo-Helden der 80-er Jahre aufnahm. "Vor kurzem gab er einer Dresdner Zeitung ein längeres Interview und man dachte, er hätte sich etwas stabilisiert, zumal er ja auch wieder im Stadion war. Das tut mir unendlich leid. Mit 53 muss man nicht sterben", so der 74-Jährige, der mit dem Mittelfeld-Renner einst die DDR-Meisterschaft 1989 einfuhr und ihn auch im letzten DDR-Länderspiel 1990 in Belgien aufstellte.

"Ede" Geyer kannte Jörg Stübner schon viel länger, seit dem Juniorenbereich. Er erinnert sich an seinen Schützling, Typ pflegeleichter Teamplayer: "47 Länderspiele sprechen sicherlich für sich. Ihm brauchte man nicht viel zu sagen, ein aufgeschlossener Junge, er war ein Spieler, der konnte laufen ohne Ende. Er gab immer 100 Prozent und war der Mann für Spezialaufgaben. Ich denke da an ein Spiel gegen Frankreich, als er Michel Platini ausschaltete." Im September 1985 stellte er den damaligen französischen Weltstar kalt. Zur Einordung: Platini war frisch gebackener Europameister 1984, EM-Torschützenkönig mit neun Treffern und von 1983 bis 1985 Europas Fußballer des Jahres - der damals beste Spieler der Welt schlicht und ergreifend. Und der junge Stübner ließ Platini nicht zur Entfaltung kommen. Das 2:0 vor 80.000 Zuschauern im Leipziger Zentralstadion ließ die Fußballwelt auf den damals gerade 20 Jahre gewordenen kleinen Mittelfeld-Renner aufmerksam werden. Auch der Stern eines gewissen Lothar Matthäus war, nur drei Jahre zuvor, aufgegangen, nachdem er als Jungspund innerhalb kurzer Zeit die Spielmacher Zico (Brasilien) und Diego Maradona (Argentinien) abmeldete. Wo hätte sein Talent Stübner hinführen können? Man mag es sich kaum ausdenken.

"Solche pflegeleichten Typen braucht jede Mannschaft, Deshalb habe ich es auch nicht verstanden, dass er nach der Wende nicht Fuß gefasst hat", ist die Situation nach der Wiedervereinigung "Ede" Geyer immer noch ein kleines Rätsel. Während die einstigen Mitspieler wie Ulf Kirsten oder Matthias Sammer im vereinigten Deutschland und der Bundesliga Karriere machten, blieb Jörg Stübner irgendwie auf der Strecke. Fünf Bundesliga-Partien bestritt er lediglich für Dynamo Dresden, das letzte im Schalker Parkstadion am 2. November 1991. "Vielleicht hatte er nach der Wende mit 24 oder 25 keinen guten Berater. Er war in dieser Zeit aber wohl auch so verschlossen, dass er niemanden an sich herangelassen hat", sagt Kulttrainer Geyer.