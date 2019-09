Führung nach Videobeweis

Beide Teams wollten zwar nach vorne spielen, vermieden zunächst aber das ganz große Risiko. Dann bekamen die Auer immer mehr Zugriff und machten Druck. Nach uneigennützigem Rückpass von Jan Hochscheidt auf Pascal Testroet, visierte der das linke Eck an, aber Felix Agu rettete auf der Linie (22.). Testroet war für Philipp Zulechner in die Startelf zurückgekehrt. Nach einer halben Stunde lautete die Torschussbilanz 14:3.

Die Gastgeber machten nun vollständig die Musik. Die Niedersachsen kamen kaum einmal aus der eigenen Hälfte raus. Und dann konnte Aue endlich jubeln: Tom Baumgart wuchtete die Kugel nach Kopfball-Rückgabe von Testroet aus 16 Metern ins Netz (43.). Endgültig gejubelt werden konnte aber erst, als Schiedsrichter Thorben Siewer (Olpe) den Treffer von "Köln" überprüfen ließ – der Ex-Osnabrücker Testroet stand haarscharf nicht im Abseits. Bildrechte: Picture Point

Pfostenschuss per Zufall

Fast hätte das Schuster-Team kurz nach der Pause sogar nachgelegt, aber Testroet setzte einen Kopfball nach schöner Vorabeit von Hochscheidt per Aufsetzer knapp drüber (50.). Es war zunächst eine intensive, offene zweite Hälfte. Dann wurden die Gastgeber zu passiv. Osnabrücks beste Phase hätte fast das 1:1 gebracht, allerdings mit viel Zufall. Denn der Ball ging bei einer Flanke von halbrechts mehr oder weniger zufällig an den Oberschenkel von Marc Heider – von da landete die Kugel im hohen Bogen am Pfosten (65.). Dann hatte Hochscheidt Platz, verzog aber mit der Fußspitze von halbrechts (73.). Aue schien sich wieder zu stabilisieren, dann stoppte Rizzuto im Mittelfeld einen Konter unfair – der Linksverteidiger hatte schon Gelb und sah zurecht Gelb-Rot (75.). Aues Jan Hochscheidt (Mi.) zeigte eine starke Leistung. Bildrechte: Picture Point

Videobeweis und Zittern in der 89.

Eine richtige Schlussoffensive bekam Osnabrück aber nicht mehr hin. Bei einigen Flanken war Aues Torwart Martin Männel auf dem Posten. Jeweils einmal noch gab es auf beiden Seiten Aufregung: Bei einem FCE-Konter wurde Zulechner von Kühn im Strafraum gestoppt, allerdings stand der Joker beim Steilpass im Abseits (85.). Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit verfehlte Ouhaim von der Strafraumgrenze den Auer Kasten nur um Zentimeter. Am Ende hatte Aue nach vier Pleiten in Folge in der zweiten Liga Osnabrück endlich wieder einmal bezwungen. Schiedsrichter Thorben Siewer (Olpe) stand immer wieder im Blickpunkt, hier entscheidt er auf 1:0 für Aue. Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer

Daniel Thioune (Osnabrück): "Über 90 Minuten ist die Niederlage völlig verdient, aber sie war auch unnötig. Wir haben uns selbst vor Probleme gestellt. Wir haben dem Gegner zu viele Räume gegeben. Wir fahren mit einem etwas schlechten Gefühl nach Hause."