Neben den bereits verpflichteten Hikmet Ciftci vom 1. FC Köln und Nicolas Sessa vom VfR Aalen ließ sich auch Stürmer Christoph Daferner von den Fotografen ablichten. Der 21-Jährige wurde von Bundesligist SC Freiburg ausgeliehen. Cheftrainer Daniel Meyer sagte zum Thema weitere Transfers: "Die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen. Schauen wir mal, was noch passiert." Ex-Spieler Marc Hensel sowie André Meyer, kleiner Bruder vom Chefcoach, sind die beiden neuen Co-Trainer an der Seite von Daniel Meyer. Der ausgebildete Fußballlehrer André Meyer stand in der abgelaufenen Saison an der Seitenlinie bei Regionalligist Union Fürstenwalde. "In aller erster Linie ging es darum, dass er den Anforderungen entspricht", so der große Bruder Daniel.