Der Etat beim FCM wurde für die kommende Zweitliga-Saison zwar deutlich erhöht, dennoch bewegt man sich im Vergleich mit den Konkurrenten im letzten Drittel, sagte Schork. Wenig verwunderlich ist das übergeordnete Ziel der Klassenerhalt. Man wolle "eine sorgenfreie Saison spielen und gleich das erste Spiel gewinnen. Wir wollen unsere Inhalte auch in der 2. Liga durchbringen und einen guten attraktiven Fußball spielen", so Schork.

Auch für Titz steht der Klassenerhalt an oberster Stelle. Wie schon in der vergangenen Saison definiere man sich "über die Art und Weiße Fußball zu spielen. Wir wollen unser Spiel und unsere Parameter umsetzen. Wenn uns das gelingt, werden wir auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben", ist sich Titz sicher.

Der gebürtige Krefelder absolvierte insgesamt 53 Regionalliga-Spiele für RWO. In der abgelaufenen Spielzeit stand Stappmann 20 Mal in der Startelf. Sportgeschäftsführer Schork wollte den Transfer zwar noch nicht bestätigen, der offizielle Vollzug scheint aber nur noch Formsache. Bei seinem Ex-Verein Oberhausen hat sich Stappmann bereits verabschiedet.

In einer Woche bestreitet der FCM sein erstes Testspiel bei Landesligist Grün-Weiß Ilsenburg (18.06.2022). Danach steht das Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf an. Höhepunkt der Saisonvorbereitung ist der Test gegen Erstligist Union Berlin in der MDCC-Arena am 2. Juli. Am Wochenende vom 15. bis 17. Juli steht der erste Zweitliga-Spieltag an. Der Gegner des FCM steht noch nicht fest.