Nach dreiwöchiger Urlaubszeit ist Dynamo Dresden in die Sommervorbereitung für die anstehende Saison in der 2. Bundesliga gestartet. Cheftrainer Alexander Schmidt versammelte am Samstag (18. Juni) seine Mannschaft zum offiziellen Trainingsauftakt im Rudolf-Harbig-Stadion vor knapp 200 Zuschauern. Bereits an den vergangenen zwei Tagen waren alle Akteure zur Leistungsdiagnostik gebeten worden.